Сегодня выдающемуся композитору Марку Минкову исполнилось бы 74 года

«Сотрудники полиции в честь дня рождения выдающегося композитора Марка Минкова записали музыкальный ролик, исполнив неофициальный гимн органов внутренних дел - песню «Незримый бой» из телефильма «Следствие ведут ЗнаТоКи». 25 ноября Минкову исполнилось бы 74 года», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«В акции приняли участие полицейские по всей России. Участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, представители других служб играли сольно, некоторые собрали целый оркестр. Аккомпанировали на музыкальных инструментах, в том числе являющихся неотъемлемой частью культуры и быта многонационального народа нашей страны. Из отдельных фрагментов смонтировано единое выступление», - добавила Ирина Волк.Большинство называет эту песню по ее первой строчке «Наша служба и опасна, и трудна», но ее официальное название — «Незримый бой», что также передает суть деятельности сотрудников правоохранительных органов. Она написана в 1970 году специально для первого отечественного телесериала о работе милиции «Следствие ведут ЗнаТоКи», и по сей день остается одной из любимых песен сотрудников органов внутренних дел.Марк Анатольевич Минков – народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат всесоюзных и международных конкурсов композиторов, написал музыку к более чем 60 кино- и телефильмам. В 2001 году Марк Минков был удостоен звания лауреата премии МВД России за музыку к телефильму "Следствие ведут ЗнаТоКи". Ушел из жизни 29 мая 2012 года на 68-м году.