Меган Маркл всерьез обеспокоена своим здоровьем. По этой причине герцогиня отказалась от тура по Замбии вместе с принцем Гарри.

Меган Маркл всерьез обеспокоена своим здоровьем. По этой причине герцогиня отказалась от тура по Замбии вместе с принцем Гарри.Меган Маркл запомнилась мировому сообществу своими отношениями с принцем Гарри. Супруги держались за руки почти при каждом появлении в свет.Однако теперь стало известно, что герцогиня разлучится с принцем Гарри на время ключевого зарубежного тура. Беременная Маркл решила пропустить визит в Замбию из-за проблем со здоровьем. Теперь принц совершит поездку в одиночестве.Дело в том, что герцогиня посетила несколько мест, где есть риск заражения вирусом Зики. Теперь она не хочет подвергать себя риску, передает издание Express.Ранее пресс-служба Кенсингтонского дворца сделала официальное заявление о помолвке принца Гарри и Меган Маркл 27 ноября 2017 года. Однако супруги не смогут вместе отпраздновать первую годовщину, потому что в этот день герцог Сассекский будет в Республике Замбия по важным политическим вопросам.В Twitter Кенсингтонского дворца недавно появилось объявление о том, что младший сын принца Чарльза посетит Замбию 26-27 ноября по просьбе Министерства иностранных дел страны. Меган не присоединится к мужу в этой поездке.Вероятно, пара уже отметила важную дату, так как Гарри сделал предложение Меган за несколько недель до официального заявления. 19 ноября этого года также исполняется полгода со дня церемонии бракосочетания в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Отпраздновать это событие супруги решили походом на ежегодное благотворительное шоу "Королевское варьете".