Российские школьники взяли 11 золотых медалей на десятом Международном турнире по информатике в Болгарии. Турнир был учрежден в 2001 году, наши соотечественники участвуют в нем с 2014 года.

Российские школьники взяли 11 золотых медалей на международном турнире по информатике. Он проходил в болгарском Шумене. Всего в копилке нашей сборной — 29 медалей.Россию представляли 11 команд: шесть юниорских и пять команд старших участников. Всего же в турнире состязались более 200 школьников из разных стран.