В Брюсселе уже через несколько часов начнется экстренный саммит по выходу Великобритании из ЕС. Эксперты называют эти переговоры ключевыми как для будущих отношений Лондона и Брюсселя, так и непосредственно для Терезы Мэй, которая в случае провала, скорее всего, лишится поста премьер-министра.

В Брюсселе уже через несколько часов начнется экстренный саммит по выходу Великобритании из ЕС. Эксперты называют эти переговоры ключевыми как для будущих отношений Лондона и Брюсселя, так и непосредственно для Терезы Мэй, которая в случае провала, скорее всего, лишится поста премьер-министра.На уставших лицах в преддверии судьбоносного дня дежурные улыбки. Эта неделя стала одной из самых сложных для Терезы Мэй: едва ли не ежедневные рейсы в Брюссель, серия сложных переговоров, но задача минимум выполнена: экстренный саммит по Brexit, проведение которого ещё сутки назад было под большим вопросом, всё же состоится. Глава Кабмина публикует открытое письмо и призывает жителей Соединенного Королевства сплотиться и поддержать проект."Сегодня я в Брюсселе с твердым намерением договориться о сделке по Brexit с лидерами 27 стран-членов ЕС. Это будет сделка, которая отвечает нашим национальным интересам и которая работает для всей нашей страны и для всего народа, независимо от того, голосовали ли вы за выход или против него. Мы начнем новую главу в жизни нашей страны", — пишет Тереза Мэй.До последнего дня камнем преткновения оставался статус Гибралтара. Испания угрожала заблокировать голосование на саммите. Мадрид настаивал на том, что переговоры по статусу Гибралтара после выхода из Евросоюза Лондон должен вести напрямую с властями королевства. И, как заявил испанский премьер, соответствующие гарантии были получены."Я проинформировал короля, что Испания достигла соглашения по Гибралтару. Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания. А значит Мадрид снимает вето и проголосует за Brexit", — говорит испанский премьер-министр Педро Санчес.Впрочем, какие именно гарантии, доподлинно неясно. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что Лондон сохранит суверенитет над полуостровом, и добавил, что власти Испании следуют политике диктаторов, пытаясь получить контроль над территорией.Вне зависимости от итогов саммита не менее сложный диалог Лондону предстоит и по финансовой части Brexit. Так, бывший глава МИД Борис Джонсон не исключает сценарий выхода из ЕС без выплаты каких-либо компенсаций Брюсселю. В противном случае документ может попросту не пройти через британский парламент.Семь к четырем в 2018-м, пять к четырем в 2019-м и десять к одному в 2020 году. Коэффициенты британских букмекеров говорят о том, что вотум недоверия Терезе Мэй в ближайшем будущем событие весьма вероятное. Позиция британского премьера по Brexit не устраивает ни сторонников, ни противников выхода Великобритании из ЕС. Одни считают условия сделки слишком мягкими, другие вообще против каких-либо изменений.