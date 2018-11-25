Окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в хищении автомобилей...

"Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в хищении автомобилей под предлогом заключения агентских договоров купли-продажи транспортных средств", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что соучастники, представляясь сотрудниками организации, специализирующейся на купле-продаже подержанных автомобилей, находили граждан, желающих продать транспортное средство, и убеждали их в том, что нашелся потенциальный покупатель. Далее с потерпевшим заключался агентский договор и составлялся акт приема-передачи автомобиля, после чего злоумышленники получали право распоряжаться им по своему усмотрению. Похищенное имущество они реализовывали добросовестным покупателям, а денежные средства присваивали."В общей сложности участники группы похитили 25 автомобилей на сумму свыше 19 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. В отношении троих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время материалы направлены в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", – отметила Ирина Волк.