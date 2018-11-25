В автобусах под названием «Дороги победы» сотрудники ГИБДД рассказывают детям о необходимости применения световозвращающих элементов...

В рамках патриотической программы Российского военно-исторического общества «Дороги победы» в разных округах столицы сотрудники дорожно-патрульной службы проводят профилактические беседы со школьниками.Перед отправлением школьников на экскурсию автоинспекторы совместно с представителями Российского военно-исторического общества проводят беседы на тему безопасного поведения на улицах, дорогах и во дворах.В автобусах под названием «Дороги победы» сотрудники ГИБДД рассказывают детям о необходимости применения световозвращающих элементов в темное время суток. Полицейские наглядно демонстрируют принцип работы фликеров и поясняют, насколько важно быть заметным для водителей на дороге, что особенно актуально с уменьшением светового дня.В ходе бесед учащиеся столичных школ задают госавтоинспекторам интересующие вопросы по заданной теме, а также делятся собственными историями и вместе с сотрудниками ДПС разбирают сложные ситуации, с которыми сталкиваются на дорогах.В завершение каждой встречи инспекторы вручают детям яркие светоотражатели, которые помогут стать заметнее на проезжей части и сделают путешествие безопаснее.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81