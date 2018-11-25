Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сделка по Brexit (выход Великобритании из Евросоюза) отвечает интересам всех британцев, как голосовавших за выход из состава ЕС, так и тех, кто хотел в нем остаться.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сделка по Brexit (выход Великобритании из Евросоюза) отвечает интересам всех британцев, как голосовавших за выход из состава ЕС, так и тех, кто хотел в нем остаться."Сегодня я в Брюсселе с твердым намерением договориться о сделке по Brexit с лидерами 27 стран-членов ЕС​​​", — говорится в открытом письме премьер-министра. По ее словам, эта сделка отвечает национальным интересам и работает для всего народа, независимо от того, кто и как голосовал.Для Терезы Мэй эти переговоры судьбоносные; от них, по сути, зависит, останется ли она на своем посту. Последнюю неделю глава правительства провела под настоящим прессом: многочасовые дебаты в парламенте, переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, да еще и Испания пригрозила наложить вето на сделку по Brexit из-за статуса Гибралтара. Это заморская территория Великобритании, с которой Испания граничит и которую долго оспаривала.