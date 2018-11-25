В Английской премьер-лиге завершилась программа субботнего игрового дня 13-го тура. В центральном матче на стадионе Уэмбли встречались два лондонских футбольных клуба – Тоттенхэм и Челси. В итоге победу одержали шпоры со счетом 3:1.

В Английской премьер-лиге завершилась программа субботнего игрового дня 13-го тура. В центральном матче на стадионе "Уэмбли" встречались два лондонских футбольных клуба – "Тоттенхэм" и "Челси". В итоге победу одержали шпоры со счетом 3:1.В составе победителей мячи забили Деле Алли (8-я минута), Гарри Кейн (16)-я и Сон Хын Мин (54-я). У "Челси" отличился Оливье Жиру (85-я)."Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Челси" с 28 баллами идет четвертым.Результаты остальных матчей игрового дня: "Уотфорд" — "Ливерпуль" — 3:0, "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" — 0:0, "Вест Хэм" — "Манчестер Сити" — 0:4, "Эвертон" — "Кардифф" — 1:0, "Фулхэм" — "Саутгемптон" — 3:2, "Брайтон" — "Лестер" — 1:1.