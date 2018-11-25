18 ноября пенсионер ушел из дома и не вернулся

18 ноября пенсионер ушел из дома и не вернулся81-летний Валентин Сердюченко пропал в городе Александрове Владимирской области, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».Пенсионер ушел из дома 18 ноября и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы: худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, темные глаза, седые волосы. Мужчина был одет в черную кожанную куртку, сине-белую рубашку, синие джинсы и черные ботинки.Волонтеры просят сообщить о местонахождении мужчины по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.