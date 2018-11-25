Пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2114 в Кирове сбил на пешеходном переходе женщину и 10-летнюю девочку, в результате происшествия ребенок скончался на месте, женщина была доставлена в больницу.
В Кирове пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2114" сбил женщину с ребенком на переходе.
10-летняя девочка скончалась на месте, ее мать находится в больнице.
Инцидент произошел на Кировской улице, пешеходы шли на зеленый.
Водитель отправлен на освидетельствование, так как у него имелись признаки опьянения.
Проводится проверка, передает РИА Новости.