Основное внимание уделялось расчистке центральных улиц города

Основное внимание уделялось расчистке центральных улиц города24 единицы техники и 52 дорожных рабочих задействованы в работах по уборке снега в Костроме 25 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.Минувшей ночью на посыпку дорог израсходовано 150 тонн пескосоляной смеси, вывезено около 70 кубометров снега. МКУ «Дорожное хозяйство» основное внимание уделяло расчистке центральных улиц.С шести утра ведутся работы по уборке снега с тротуаров на улицах Подлипаева, Титова, Лермонтова, Советской, Чайковского, Овражной, Крестьянской и Дзержинского. В Костроме работают 11 комбинированных дорожных машин, три фронтальных погрузчика и четыре самосвала.