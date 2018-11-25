Основное внимание уделялось расчистке центральных улиц города
Основное внимание уделялось расчистке центральных улиц города
24 единицы техники и 52 дорожных рабочих задействованы в работах по уборке снега в Костроме 25 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.
Минувшей ночью на посыпку дорог израсходовано 150 тонн пескосоляной смеси, вывезено около 70 кубометров снега. МКУ «Дорожное хозяйство» основное внимание уделяло расчистке центральных улиц.
С шести утра ведутся работы по уборке снега с тротуаров на улицах Подлипаева, Титова, Лермонтова, Советской, Чайковского, Овражной, Крестьянской и Дзержинского. В Костроме работают 11 комбинированных дорожных машин, три фронтальных погрузчика и четыре самосвала.