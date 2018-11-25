Более 50 фильмов будут представлены на третьей ежегодной Российской неделе кино, которая откроется в Лондоне в воскресенье. По итогам фестиваля будет вручена премия Золотой единорог.

Более 50 фильмов будут представлены на третьей ежегодной Российской неделе кино, которая откроется в Лондоне в воскресенье. По итогам фестиваля будет вручена премия "Золотой единорог".Russian Film Week откроется драмой Авдотьи Смирновой "История одного назначения", завоевавшей премию за лучший сценарий и приз зрительских симпатий на кинофестивале "Кинотавр-2018". Также в программе фестиваля — военная драма "Собибор", выдвинутая от России на соискание "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Закроет неделю кино спортивная драма Данилы Козловского "Тренер".По мнению организаторов, на фоне отношений России и Великобритании в сфере политики именно кино и культура являются звеньями, связующими наши страны, сообщает РИА Новости.Во время фестиваля с лекциями выступят создатели кинолент и актеры; также пройдет вечер памяти Олега Табакова.В прошлом году лучшим фильмом была признана лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, а в 2016 году — "Ученик" Серебренникова.