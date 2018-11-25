Представители 20 стран выступят в финале международного песенного конкурса Детское Евровидение-2018, который состоится в воскресенье в столице Белоруссии.

Представители 20 стран выступят в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2018", который состоится в воскресенье в столице Белоруссии.Представление начнется в 18.00. Первой в финале споет артистка из Украины Дарина Красновецкая, последней выступит полячка Роксана Вегиель.Исполнительница из России Анна Филипчук в финале выйдет на сцену пятой с песней Unbreakable ("Непобедимы") Тараса Демчука.За несколько дней до финала с участниками "Детского Евровидения" встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пообещал, что в конкурсе победит только сильнейший, поскольку республика отличается своей честностью и справедливостью, сообщает РИА Новости.