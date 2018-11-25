Британский кинорежиссер и сценарист Николас Роуг скончался на 91 году жизни. О причинах его смерти пока не сообщается.

Британский кинорежиссер и сценарист Николас Роуг скончался на 91 году жизни. О причинах его смерти пока не сообщается.По данным РИА Новости, Роуг скончался в пятницу вечером.Свою карьеру он начал в 1960-е годы с работы кинооператором в фильмах "Доктор Живаго" и "Казино Рояль".Наибольшую известность он получил за свою работу в качестве режиссера фильмов "Обход", "А теперь не смотри", "Человек, который упал на Землю". Всего в режиссерской фильмографии Роуга более 20 лент. Один из последних его фильмов – "Приключения молодого Индианы Джонса".