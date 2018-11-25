Автомобильные покрышки при изнашивании выделяют высокотоксичную пыль

Автомобильные покрышки при изнашивании выделяют высокотоксичную пыльАдминистрация Владимира просит горожан не использовать покрышки для создания клумб во дворах в целях экологической безопасности.С территории Ленинского района за месяц было вывезено более пяти тысяч автомобильных шин. В частности, покрышки вывозили из микрорайонов Энергетик, Юрьевец и Мостострой.Автомобильные покрышки при изнашивании выделяют высокотоксичную пыль, отслужившие изделия в земле разлагаются более ста лет, загрязняя почву. Кроме того, при высокой температуре воздуха покрышки выделяют высокотоксичные соединения.