Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

Вечером 11 ноября во Владимире водитель сбил 8-летнего второклассника, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок получил траму головы и был госпитализирован. ПодробностиПроверка выявила, что участок дороги «Ладога-Лунево», используемый жителями, включая детей, и имеющий остановку общественного транспорта, не оборудован должным образом: нет остановки, пешеходного перехода и освещения. Кроме того, выяснилось, что водитель школьного автобуса высадил пострадавшего ребенка вне разрешенных остановочных пунктов.Прокуратура внесла представления заместителю главы администрации города и директору местного образовательного центра. Ситуация остается на контроле.