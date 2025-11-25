В микрорайоне Оргтруд идёт масштабное строительство современной канализации для жителей частного сектора. МУП «Владимирводоканал» реализует этот проект в рамках большой инвестиционной

В микрорайоне Оргтруд идёт масштабное строительство современной канализации для жителей частного сектора. МУП «Владимирводоканал» реализует этот проект в рамках большой инвестиционной программы, которая действует с 2018 по 2026 год. Главная цель — обеспечить системами водоотведения районы, где раньше центральной канализации не было. Алексей Ситников, зам. генерального директора МУП «Владимирводоканал» по инженерно-техническому обеспечению МУП «Владимирводоканал» совместно