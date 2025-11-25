Большая коробка с подарками и много радостных лиц. Акция «Коробка храбрости» проходит в тринадцатый раз. Это инициатива «Единой России», но принимают участие в ней все неравнодушные люди.

Большая коробка с подарками и много радостных лиц. Акция «Коробка храбрости» проходит в тринадцатый раз. Это инициатива «Единой России», но принимают участие в ней все неравнодушные люди. Благотворительные мероприятия призваны подарить радость ребятам, находящимся на длительном лечении в больницах и хосписах. Каждая игрушка — жест поддержки маленьких героев, сражающихся со злодейкой-болезнью: так у юных пациентов