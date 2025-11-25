Статистика показывает и значительное уменьшение числа зараженных коронавирусом.

Количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в регионе уменьшилось на 15,4%. За последнюю неделю врачи зафиксировали 7 773 случая обращения пациентов с симптомами простуды, тогда как в городе Владимире заболело 2 075 человек.Единственная возрастная группа, где число заболеваний не упало, — дети от трех до шести лет. Лаборатории изучили образцы анализов и выяснили, что помимо вируса гриппа A(H3N2), распространены риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы и парагрипп третьего типа, в Роспотребнадзоре.Среди возможных осложнений грипп может вызвать тяжелые болезни дыхательных путей, причем наибольшему риску подвержены пожилые люди, дети младшего возраста, беременные женщины и пациенты с хроническими болезнями сердца, сосудов, легких и сахарным диабетом.Кроме того, статистика показывает значительное уменьшение числа зараженных коронавирусом: на прошлой неделе подтвердилось всего 77 случаев заражения COVID-19, что ниже предыдущего показателя на четверть. Большинство инфекций протекает как обычная простуда, но некоторые случаи осложняются воспалениями легких.