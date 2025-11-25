В Хабаровске с 9 по 12 декабря пройдет Всероссийский форум Настоящие отцы.

В Хабаровске с 9 по 12 декабря пройдет Всероссийский форум Настоящие отцы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Мероприятие организовано в рамках национального проекта Молодежь и дети. Основной площадкой станет Молодежный культурно-досуговый центр, который президент Владимир Путин открыл в июне этого года. На форум приедут сто отцов и столько же детей из разных регионов страны.Взрослых ждут лекции ведущих экспертов по теме отцовства, дискуссии с обменом опытом и стратегические сессии по укреплению семейных ценностей и развитию активного родительства. Для детей подготовили творческие мастерские, игровые программы и совместные занятия с отцами.Форум призван поддержать институт семьи и внести вклад в продвижение идеи ответственного отцовства, — сообщили в мэрии.