Во Владимирской области тренер заставляла родителей гимнасток платить за бесплатные занятия.

Во Владимирской области в Петушках на протяжении почти трех лет наставница заставляла родителей тридцати юных гимнасток платить за бесплатные занятия. Следствие установило: женщина вымогала деньги, зная, что секция муниципальная и не требует никаких взносов. Теперь ее ждет суд, а на имущество наложен арест. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Системный обман и родительский комитет как инструментПредставьте: вы отдаете дочь в красивый и, как вам сказали, платный вид спорта — художественную гимнастику. Тренер — строгий и авторитетный наставник — объявляет на собрании: «Месяц занятий — тысяча рублей. Сбор денег обязателен, вопросы не принимаются». Вы платите, думая, что так и должно быть. А через годы выясняется, что вся эта строгость и авторитет — лишь прикрытие для крупного мошенничества.Именно такую схему, по версии следствия, годами отрабатывала 34-летняя тренер по художественной гимнастике из города Петушки Владимирской области. Она работала в муниципальном ФОК «Олимпиец», который по закону должен предоставлять услуги детям бесплатно. Но ее воспитанницы и их родители об этом не знали.Все началось еще в сентябре 2021 года. Молодой тренер, пользуясь доверием родителей новоиспеченных гимнасток, заявляла им: секция платная. Никаких договоров, никаких квитанций — только наличные в руки или перевод на личную банковскую карту. Для удобства сбора денег она даже привлекла представителя родительского комитета, который собирал «оброк» и передавал ей.Родители верили и платили. Кто-то — потому что не сомневался в словах наставницы. Кто-то — потому что боялся, что после отказа в оплате девочку начнут «затирать» и не допустят к соревнованиям. За три года в схему оказались вовлечены родители тридцати детей. Общая сумма ущерба приблизилась к 300 тысячам рублей. Для многих семей в небольшом городе эти деньги стали значительной нагрузкой для бюджета.«За макияж и музыку»: как тренер пыталась оправдатьсяМахинация вскрылась только весной 2024 года, после проверки прокуратуры. Когда следователи начали допрашивать потерпевших, руководство спортшколы и саму обвиняемую, картина прояснилась.Женщина вину не признала. На следствии она пыталась найти оправдание, заявив, что деньги брала не за занятия, а за «дополнительные услуги». Мол, это плата за нарезку музыки для выступлений, составление схемы номера, подбор макияжа и костюмов.Однако следователи эти доводы опровергли. Выяснилось, что все эти действия — неотъемлемая часть работы тренера в муниципальном учреждении и входят в его прямые обязанности. Родителям же изначально сообщалось именно о «плате за секцию», а не о добровольной оплате дополнительных опций. Возможности отказаться от выплат тренер попросту не оставляла.Арест автомобиля и грядущий судЧтобы компенсировать ущерб потерпевшим, следствие ходатайствовало о наложении ареста на имущество обвиняемой. Суд согласился, и теперь под арестом находится ее автомобиль «Ford Focus», стоимостью не менее 490 тысяч рублей.Собранных доказательств хватило, чтобы завершить расследование и направить уголовное дело в Петушинский районный суд. Обвинение серьезное — мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит тренеру, — до 6 лет лишения свободы.