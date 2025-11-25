Предпринимателя обязали устранить недостатки и закончить работы.

Городская прокуратура Владимира , что индивидуальный предприниматель, взявшийся за реставрацию скульптуры князя Владимира и постамента в Пушкинском парке, не выполнил обязательства в срок.Контракт, заключенный с управлением ЖКХ администрации города, предусматривал завершение реставрации к концу октября 2025 года. Однако сроки были нарушены.Предпринимателя обязали устранить недостатки и закончить работы. Соответствующее требование содержалось в представлении, направленном прокуратурой города. Надзорное ведомство следит за выполнением предписанных мер, чтобы памятник вернули горожанам в надлежащем виде.