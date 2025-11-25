В российских регионах, в том числе и во Владимирской области, ведётся тотальный контроль реализации проектов по капитальному ремонту и строительству школ.

В российских регионах, в том числе и во Владимирской области, ведётся тотальный контроль реализации проектов по капитальному ремонту и строительству школ. Об этом на своейв соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, который вместе с представителями родительского и педагогического сообществ принимает активное участие в данном процессе.Как отметил парламентарий, на территории его избирательного округа в 2026 году в федеральную программу капремонта войдут 22 школы из 35, в том числе коррекционные.«Кстати, программа капитального ремонта школ расширена. Сейчас в неё включены детские сады, колледжи и общежития вузов. До 2030 года продлены и сроки её реализации», — сообщил Игорь Игошин.Наряду с модернизацией во Владимирской области ведётся и строительство новых образовательных учреждений. Так, в Коврове открылась современная школа на 1100 учеников, с бассейном и просторным актовым залом. С 1 сентября 2025 года свои двери распахнули новая школа в селе Дмитриевская Слобода, школа №14 в посёлке Гусевском, а также школа в микрорайоне Сновицы-Веризино Владимира.Кроме того, заметно активизировались работы по возведению нового корпуса школы №3 в Гусь-Хрустальном. Игорь Игошин лично посетил данный объект и убедился, что новый подрядчик старается успеть завершить строительство к установленному сроку. Есть надежда, что следующий учебный год школьники начальных классов встретят в новом здании.«Наша общая задача — обеспечить нашим детям современные, комфортные и безопасные условия для обучения. И мы приложим всё возможное, чтобы задачи были выполнены», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.