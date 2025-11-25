Конкретных сроков капремонта сооружения на трассе М-7 «Волга» пока нет.

Ремонт моста через Клязьму на Южном обходе Владимира откладывается. Министр транспорта Владимир Перцев заявил, что конкретных сроков капремонта сооружения на трассе М-7 «Волга» пока нет. Заявление чиновник сделалОбъект давно нуждается в ремонте, но его проведение, как и расширение Южного обхода, зависит от федерального финансирования.Средства пока не выделены, поэтому ни сроков ремонта, ни планов по расширению участка М-7 дорожники пока не рассматривают.