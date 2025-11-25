Попадают Ю. Шевчук (Ю.Ю., ДДТ) и Борис Гребенщиков (Б.Г., Аквариум) на тот свет, сидят на лавочке, ждут суда. Вдруг появляется дверка, из которой выходит страшная старушка, худая, морщинистая, сгорбившаяся.
Раздается голос
Бога:
- Ну что, Б.Г., баловался по жизни, грешил, на гитарке дрынкал,напевалвсякую дребедень... Будешь с ней жить.Б.Г. со старушкой исчезают... Сидит Ю.Ю., страшно ему, весь трясется...
Вдруг опять дверь появляется, а из нее - Памела Андерсен. Голос
Бога:
- Ну что, Памела, догрешилась, будешь с ним теперь жить!
