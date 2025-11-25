Спортсмены из Владимирской области успешно выступили на международном турнире по самбо «Гран-При на призы Раиса Республики Татарстан» в Казани, завоевав золотую и бронзовую медали. Турнир

Спортсмены из Владимирской области успешно выступили на международном турнире по самбо «Гран-При на призы Раиса Республики Татарстан» в Казани, завоевав золотую и бронзовую медали. Турнир собрал 140 сильнейших самбистов из России, Армении, Казахстана, Беларуси, Абхазии и Кыргызстана, включая 10 чемпионов мира. Об этом поделились в правительстве области. Честь Владимирской области защищали наши именитые самбисты: трёхкратный