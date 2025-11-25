Сирота унаследовала комнату в ветхой коммуналке 1937 года постройки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения жилищных прав сироты из города Коврова Владимирской области. Девушка, воспитывающая малолетнего ребенка, годами не может получить положенное ей благоустроенное жилье. Об этом сообщилаПосле смерти матери, сирота унаследовала комнату в ветхой коммуналке 1937 года постройки. Жилье признано непригодным для проживания, но несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы, включить ее в очередь на получение нового жилья отказывались. Сейчас девушка вынуждена снимать квартиру, так как проживание в старой комнате опасно для здоровья ее семьи.Руководителю регионального СУ СК, Артему Кулакову, поручено провести процессуальную проверку и доложить о результатах. Ход расследования будет контролироваться центральным аппаратом СК.