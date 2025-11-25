Жителей региона ждет небольшое потепление.

Синоптики поделились прогнозом погоды на конец недели во Владимирской области. Жителей региона ждет небольшое потепление — хотя дожди пока не собираются уходить.Так, в четверг, 27 ноября, днем температура составит около +4 °C. Удивительно, но ночью станет даже чуть теплее — ожидается до +5 °C. Не обойдется без осадков: дождь пройдет как днем, так и в ночные часы.В пятницу, 28 ноября, погода порадует небольшим потеплением: днем столбик термометра поднимется до +6 °C, а ночью опустится до +2 °C. Однако и в этот день не обойдётся без дождя.К выходным температура начнет снижаться — ожидается около +2 °C. При этом синоптики пока не прогнозируют осадков.Таким образом, опасения насчёт снегопадов можно отложить. Тем не менее зонты в ближайшие дни лучше не оставлять дома.