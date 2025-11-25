Достаточно одного взгляда на тех, кто сидит в самолете, чтобы точно их классифицировать.
Первая группа - эти с самого начала пристегиваются ремнями, достают газету и спокойно читают в полете, при аварийных сообщениях они со скучающим видом продолжают листать прессу - это опытные пассажиры с большим стажем полетов.
Вторая группа - эти очень любопытны, рассматривают все с большим интересом, стараются все потрогать, но никак не могут разобраться с ремнями безопасности, аварийные сообщения выслушивают весьма внимательно, но со смущенным выражением лица - это новички, которые летят впервые.
Третья группа - эти очень крепко пристегиваются, несколько раз проверяют прочность ремней, закрывают глаза с первых минут полета, а при аварийных сообщениях начинают м
