«СтарМед» — компания по поставке различной продукции в сфере здоровья и красоты. Современное оборудование, проверенные производители, качественная помощь и все это по доступной цене. С мая

«СтарМед» — компания по поставке различной продукции в сфере здоровья и красоты. Современное оборудование, проверенные производители, качественная помощь и все это по доступной цене. С мая 2025 года уже второй магазин «СтарМед» открылся в гипермаркете «Лента». Более 5000 наименований продукта в наличии — от домашней медтехники, товаров для красоты и спорта до профессионального оборудования и