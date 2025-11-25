Участниками мероприятия могут стать ученики 8-11 классов общеобразовательных организаций.

ГБУ ВО «Экорегион» приглашает присоединиться к конкурсу «Зелёный зачет».18 ноября 2025 года стартовало Всероссийское мероприятие по оценке уровня экологической осведомлённости. Организацию конкурса осуществляют Агентство стратегических инициатив, АНО «Диалог» совместно с фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Поддержку конкурсу оказывают Комитет Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а также Комитет Госдумы РФ по науке и высшему образованию.Главная цель конкурса заключается в повышении популярности вопросов экологии и формировании устойчивых взглядов на охрану природы среди учащихся школ и колледжей, содействии профессиональному самоопределению молодых людей.Участниками мероприятия могут стать ученики 8-11 классов общеобразовательных организаций, слушатели образовательных учреждений среднего профессионального звена и студенты первых двух курсов университетов.Учащиеся старших классов, набравшие максимальное число баллов в дистанционном туре, получат шанс поучаствовать в заключительном этапе конкурса, включающем выполнение заданий, разработанных ведущими вузами и компаниями нашей страны. Это позволит участникам заработать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ за личные успехи в конкурсе.Конкурс проходит в два этапа: первый этап (дистанционное тестирование) состоится с 18 ноября по 15 декабря 2025 года и охватывает широкий спектр естественнонаучных дисциплин. Подведение итогов запланировано на февраль 2026 года.Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, подать заявку и узнать дополнительную информацию можно на официальном сайте конкурса https://зеленыйзачет.рф/.