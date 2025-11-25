26 ноября в Суздале состоится «Суворовский сбор», приуроченный к 295-летию великого полководца Александра Суворова. На мероприятие съедутся кадеты, школьники, студенты, педагоги, историки и

26 ноября в Суздале состоится «Суворовский сбор», приуроченный к 295-летию великого полководца Александра Суворова. На мероприятие съедутся кадеты, школьники, студенты, педагоги, историки и активисты из Владимира и Суздаля. Об этом сообщили в облправительстве. Гостей ждут встречи с интересными личностями, награждение победителей конкурса «Суворов в зеркале исторической правды», показ фрагментов фильма «Суворов. Возрождение», а также посещение