За период с 17 по 23 ноября на дорогах Владимирской области произошло 24 дорожно‑транспортных происшествия. В результате ДТП три человека погибли, еще 40 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, полицейские зафиксировали 333 происшествия с материальным ущербом.Сотрудники Госавтоинспекции также 77 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказались пройти медосвидетельствование.Так, 17 ноября в Суздальском районе на 272‑м километре автодороги Р‑132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «ГАЗ» (1974 г. р.) не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Шевроле» (водитель — 1980 г. р.). Водитель «Шевроле» направлен на амбулаторное лечение.18 ноября в городе Камешково на улице Дорожной водитель автомобиля «Хендай» (2000 г. р.) при повороте налево создала помеху встречному автомобилю «Пежо» (водитель — 2000 г. р.). Водитель «Пежо» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Пассажир «Пежо» (2004 г. р.) направлена на амбулаторное лечение.19 ноября в Александрове на улице Советской водитель автомобиля «Рено» (2004 г. р.) столкнулся с автомобилем «Хендай» (водитель — 2001 г. р.). Пассажиры «Хендая» (1980 г. р. и 2005 г. р.) направлены на амбулаторное лечение.20 ноября в Судогодском районе на 38‑м километре автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля «Рено» (1972 г. р.) потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «ГАЗ» (водитель — 2005 г. р.) и «Шевроле» (водитель — 1988 г. р.). Водитель «Рено» госпитализирован.21 ноября в Муроме на Меленковском шоссе водитель автомобиля «ВАЗ» (1989 г. р.) не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем «Хендай» (водитель — 1981 г. р.). Пассажиры «Хендая» (2011 г. р. и 2019 г. р.) направлены на амбулаторное лечение.22 ноября в Камешковском районе На 14‑м километре автодороги «Хохлово – Камешково – Ручей» водитель автомобиля «КИА» (1992 г. р.) при обгоне столкнулся с встречным автомобилем «ВАЗ» (водитель — 1988 г. р.). В результате: водитель и пассажир «КИА» (2016 г. р.) направлены на амбулаторное лечение; водитель и пассажир «ВАЗ» (2025 г. р.) госпитализированы; еще один пассажир «ВАЗ» (1985 г. р.) скончался на месте.23 ноября на 127‑м километре автодороги А‑108 водитель автомобиля «Скания» (1958 г. р.) не учел дистанцию и столкнулся с автомобилем «Вольво» (водитель — 1975 г. р.). Далее «Вольво» столкнулся с «Хондой» (водитель — 1973 г. р.), а «Хонда» — с автомобилем «Джак» (водитель — 1972 г. р.). В итоге: водитель «Скании» скончался на месте; водитель «Хонды» направлена на амбулаторное лечение.