В декабре на двух объектах телерадиовещания во Владимирской области пройдут профилактические работы. Они приведут к кратковременным отключениям цифрового эфирного телевидения. Об этом

В декабре на двух объектах телерадиовещания во Владимирской области пройдут профилактические работы. Они приведут к кратковременным отключениям цифрового эфирного телевидения. Об этом предупредили в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области В соответствии с графиком планируется отключение объектов связи: 1 декабря с 10:00 до 16:00 – в Кольчугино (зона охвата – Кольчугинский округ); 15 декабря с 08:00