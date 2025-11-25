В Петушинском районе завершается строительство нового моста через реку Вольга в деревне Перново, который заменит старый аварийный. Жители смогут воспользоваться обновленной переправой

В Петушинском районе завершается строительство нового моста через реку Вольга в деревне Перново, который заменит старый аварийный. Жители смогут воспользоваться обновленной переправой уже в этом году. Об этом сообщили в облправительстве. Что уже сделано: – ширина моста увеличилась с 6,5 м до 8,5 метров; – длина выросла с 23 м до более 29 метров; –