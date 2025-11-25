Новый мост значительно шире – 8,5 метров против прежних 6,5, и длиннее – более 29 метров вместо 23

В Перново Владимирской области строительство нового моста через реку Вольга практически завершено. Об этом рассказалиНовый мост значительно шире – 8,5 метров против прежних 6,5, и длиннее – более 29 метров вместо 23. Кроме того, к нему теперь ведут комфортные подходы и примыкания общей длиной 465 метров, оборудованные освещением и удобными тротуарами. Заботились и об экологии: установлены локальные очистные сооружения и ливневая канализация, а обочина проезжей части укреплена щебнем.Сейчас специалисты ДСУ-3 устанавливают ограждения и дорожные знаки. Ожидается, что движение по обновленному мосту откроется уже в этом году. Так что скоро жители смогут оценить все преимущества новой, современной переправы.