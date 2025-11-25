В Красной Горбатке появилось новое молодежное пространство «Энергия молодости», которое призвано стать центром притяжения для инициативных молодых людей. Проект получил поддержку из

В Красной Горбатке появилось новое молодежное пространство «Энергия молодости», которое призвано стать центром притяжения для инициативных молодых людей. Проект получил поддержку из областного бюджета в размере 1,89 млн рублей, а ремонтные работы проводились в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом рассказали в облправительстве. Внутри пространства установлено новейшее техническое оборудование, организовано помещение для проведения мероприятий