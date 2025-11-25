Арендатор не следил за своим участком должным образом.
В Судогодском районе Владимирской области выявили незаконную рубку сосен в лесном массиве, который арендует ООО «КовровЛесПром». Неизвестные варвары нанесли ущерб на сумму более 350 тысяч рублей. Об этом рассказали
Оказалось, арендатор не следил за своим участком должным образом, что и привело к такой печальной ситуации. Прокуратура через суд обязала «КовровЛесПром» компенсировать весь ущерб.
Решение суда исполнено – деньги возвращены, но лес, конечно, уже не вернуть.