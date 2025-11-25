Мужик прибегает к доктору:v - Слушай, проблема. С бабами сплю - проблем нет, а с женой ничего не получается, выручай.
Док посмотрел мужика, отпустил его и пригласил его жену.
- Пройдите пожалуйста за ширму и разденьтесь догола. Так! Ложитесь пожалуйста на спину. Так. Хорошо. Подтяните к груди правую ногу, спасибо. теперь левую ногу, благодарю. Теперь обе ноги, спасибо. Повернитесь на правый бок, спасибо. Подтяните к груди правую ногу, теперь левую. Так. Теперь обе ноги вместе. Спасибо. Теперь ложитесь на животик, так встаньте на коленки, спасибо. Можете одеться, все в порядке. Позовите Вашего мужа.
Мужик врывается к доктору:
- Ну? что?
Доктор:
- Ну что я могу сказать - у меня тоже не встало
