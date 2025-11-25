Вместе они фасовали и распространяли наркотики во Владимире, но были задержаны.

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор жителю Гусь-Хрустального, который занимался распространением наркотиков и втянул в этот преступный бизнес свою несовершеннолетнюю девушку. Как , мужчина в феврале 2025 года через интернет «устроился на работу» по сбыту крупных партий запрещенных веществ. Он забирал наркотики из тайников, фасовал их и делал «закладки», отчитываясь куратору.Чтобы увеличить доходы, он привлек свою несовершеннолетнюю возлюбленную, пообещав ей долю. Вместе они фасовали и распространяли наркотики во Владимире, но были задержаны. Мужчина полностью признал свою вину.Его несовершеннолетняя сообщница ранее уже была осуждена на 3 года лишения свободы. Теперь суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.