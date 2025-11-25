Основное преимущество новинки — способность эффективно выполнять уборку улиц даже ночью, не мешая отдыху горожан.

Машину российского производства под названием АНТ1000Е скоро испытают коммунальные службы Санкт-Петербурга. Разработанная специалистами холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в структуру Ростеха) техника оснащена электродвигателем, обеспечивающим низкий уровень шума и отсутствие вредных выбросов.Этот компактный электрический погрузчик прошел тестирование на Ковровском электромеханическом заводе и вскоре приступит к работе на улицах северной столицы. Основное преимущество новинки — способность эффективно выполнять уборку улиц даже ночью, не мешая отдыху горожан.Переход петербургских коммунальных служб на экологически чистые электрические погрузчики предусмотрен специальной программой, разработанной совместно правительством города и корпорацией «Ростех». Опытный образец погрузчика показал хорошие результаты испытаний и уже осенью пройдет испытание реальной работой.Электрический погрузчик сохраняет функциональность традиционных дизельных аналогов: способен поднимать груз весом до тонны и комплектуется разнообразными инструментами для выполнения любых видов уборочных работ. Его применение повысит эффективность очистки дворов, переулков и дворовых территорий.Председатель жилищного комитета правительства Санкт-Петербурга Денис Удод назвал новый погрузчик перспективным решением для современного мегаполиса, подчеркнув его экологичность и экономичность.