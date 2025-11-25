Врач-анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы №5 г. Владимира Игорь Исправников оказался единственным медиком на борту самолёта «Хургада – Москва». Во время полёта плохо

Врач-анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы №5 г. Владимира Игорь Исправников оказался единственным медиком на борту самолёта «Хургада – Москва». Во время полёта плохо стало женщине 75 лет, которая страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она резко побледнела и потеряла сознание. При осмотре пациентки были признаки выраженной гипотонии, брадикардии, выраженная бледность кожных покровов, поверхностное дыхание, что характерно для