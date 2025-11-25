Социальный фонд России ввёл в обращение электронное свидетельство пенсионера. Новое электронное удостоверение с QR-кодом – альтернатива привычному пластиковому документу. Оно доступно в

Социальный фонд России ввёл в обращение электронное свидетельство пенсионера. Новое электронное удостоверение с QR-кодом – альтернатива привычному пластиковому документу. Оно доступно в личном кабинете на портале Госуслуги. Для получения электронной версии удостоверения никуда не нужно идти и писать заявление. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем,