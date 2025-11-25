Прокурор вынес представление предпринимателю.

Во Владимире одно из местных предприятий пищевой промышленности не доплачивало подсобным рабочим за вредные условия труда, выявленные ещё при спецоценке. Подробности рассказалиВ связи с этим прокурор вынес представление предпринимателю, требуя немедленно установить надбавку и пересчитать зарплату тем сотрудникам, кто занят на работах с вредными условиями труда.Кроме того, на ответственное лицо заведены административные дела за нарушение трудового законодательства. Надзорный орган контролирует восстановление прав работников.