Прокурор вынес представление предпринимателю.
Во Владимире одно из местных предприятий пищевой промышленности не доплачивало подсобным рабочим за вредные условия труда, выявленные ещё при спецоценке. Подробности рассказали
В связи с этим прокурор вынес представление предпринимателю, требуя немедленно установить надбавку и пересчитать зарплату тем сотрудникам, кто занят на работах с вредными условиями труда.
Кроме того, на ответственное лицо заведены административные дела за нарушение трудового законодательства. Надзорный орган контролирует восстановление прав работников.