Специалисты уже завершили монтаж ограждения.

Во Владимире в парке имени Пушкина готовится к открытию новый каток. Специалисты «Зеленого города» уже завершили монтаж ограждения, которое спроектировано так, чтобы после зимнего сезона плиточное покрытие легко восстанавливалось. Об этомУстановлены и специальные ограничители, которые помогут равномерно залить лед. Сама заливка начнется с наступлением морозов.Помимо катка, парк преобразится к праздникам: здесь появятся стилизованная елка, световые шары, скамейки с подсветкой, а также ростовые фигуры Деда Мороза, Снегурочки и фигуристов. Уличные фонари будут украшены гобо-проекторами, создавая атмосферу волшебства.