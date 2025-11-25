Водитель автомобиля «Волга» сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в понедельник, 24 ноября, около половины пятого вечера на улице

Водитель автомобиля «Волга» сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в понедельник, 24 ноября, около половины пятого вечера на улице Горького в районе школы №25. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимиру, 65-летний водитель автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на школьницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у