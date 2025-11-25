Новые ярмарки призваны укрепить местный бизнес и развить торговлю.

Во Владимире готовятся к запуску регулярных фермерских ярмарок, которые будут проводиться по выходным уже со следующего года. Это решение было принято по итогам встречи представителей бизнеса с городскими властями в Центре поддержки предпринимательства и туризма,Новые ярмарки призваны укрепить местный бизнес и развить торговлю. Помимо этого, до 1 марта будет разработана концепция современных сувенирных павильонов, которые планируется установить вдоль Козлова Вала. Ожидается, что это сделает городской рынок удобнее и привлекательнее для жителей и гостей города.Власти считают, что эти проекты дадут толчок развитию предпринимательства, позитивно повлияют на экономику и социальное благополучие региона.