До конца 2025 года специалисты установят необходимое осветительное оборудование.

Во Владимирской области в 2026 году на региональных и межмуниципальных дорогах обустроят искусственное освещение 25 остановочных пунктов, в правительстве области.Большая часть объектов — 16 остановок — будет оборудована на автодороге Владимир – Юрьев‑Польский – Переславль‑Залесский. Они расположены в Суздальском районе и Юрьев‑Польском муниципальном округе на следующих километрах трассы: 11, 12, 15, 28, 30, 36, 42, 45, 50, 56, 58, 61, 63, 65, 76 и 83.Еще 9 остановок получат освещение в Киржачском районе: на автодороге Покров – Новосёлово – Киржач (7 км, 12 км, 15 км, 17 км, 18 км); на дороге Дубки – Киржач (1 км, 4 км, 8 км, 9 км).До конца 2025 года специалисты установят необходимое осветительное оборудование. Затем энергоснабжающая организация подключит его к своим сетям. Уже в 2026 году жители населенных пунктов, расположенных вдоль этих трасс, смогут ждать автобусы на освещенных остановках.Добавим, что в текущем году во Владимирской области уже провели работы по освещению нескольких остановок: 5 остановок на автодороге М‑7 «Волга» – Макеево – Горки в Камешковском округе; 1 остановка на дороге Денятино – Левино в Меленковском округе и 2 автономные системы освещения в деревнях Жуиха и Аксенцево на дороге М‑7 «Волга» – Давыдово.