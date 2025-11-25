Во Владимирской области задержана преступная группа из четырех уроженцев одной из стран Центральной Азии, подозреваемых в вымогательстве и поджоге автомобиля. Об этом сообщили в УМВД и

Во Владимирской области задержана преступная группа из четырех уроженцев одной из стран Центральной Азии, подозреваемых в вымогательстве и поджоге автомобиля. Об этом сообщили в УМВД и УФСБ России по региону. По данным следствия, злоумышленники в возрасте от 34 до 45 лет похитили жителя города Покрова и увезли его в Суздальский район, где потребовали 2,5 миллиона