Сотрудники управления уголовного розыска совместно с ФСБ задержали четырех выходцев из среднеазиатской республики, обвиняемых в совершении тяжких преступлений на территории региона.Задержанным, которым от 34 до 45 лет, предъявляют обвинения в вымогательстве крупной суммы денег и умышленном повреждении имущества путем поджога автомобиля.Потерпевший из города Покров отказался отдать злоумышленникам требуемые 2,5 миллиона рублей. Тогда преступники подожгли машину потерпевшего, причинив ущерб на 3,7 миллиона рублей.Операция по задержанию одновременно в разных местах с участием бойцов Росгвардии. Трое подозреваемых арестованы судом, одному назначена подписка о невыезде.Расследованием займутся следователи вместе с оперативниками, чтобы выявить возможные эпизоды аналогичных преступлений.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .