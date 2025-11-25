Потерпевший из города Покров отказался отдать злоумышленникам требуемые 2,5 миллиона рублей.
Сотрудники управления уголовного розыска совместно с ФСБ задержали четырех выходцев из среднеазиатской республики, обвиняемых в совершении тяжких преступлений на территории региона.
Задержанным, которым от 34 до 45 лет, предъявляют обвинения в вымогательстве крупной суммы денег и умышленном повреждении имущества путем поджога автомобиля.
Потерпевший из города Покров отказался отдать злоумышленникам требуемые 2,5 миллиона рублей. Тогда преступники подожгли машину потерпевшего, причинив ущерб на 3,7 миллиона рублей.
Операция по задержанию одновременно в разных местах с участием бойцов Росгвардии. Трое подозреваемых арестованы судом, одному назначена подписка о невыезде.
Расследованием займутся следователи вместе с оперативниками, чтобы выявить возможные эпизоды аналогичных преступлений.
