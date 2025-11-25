Волна хищений с банковских счетов не спадает, а люди по-прежнему доверяют незнакомцам, сулящим легкие деньги или пугающим проблемами.

В прошедшую субботу сразу три жительницы Владимирской области лишились своих сбережений, переведя мошенникам в общей сложности более 14 миллионов рублей. Прокуратура региона : волна хищений с банковских счетов не спадает, а люди по-прежнему доверяют незнакомцам, сулящим легкие деньги или пугающим проблемами.Одна из потерпевших, 48-летняя жительница Александрова, получила звонок от человека, который представился сотрудником Пенсионного фонда. Аферист сообщил женщине о перерасчете пенсии и попросил назвать код из SMS для «записи в очередь». Когда женщина это сделала, ей перезвонил другой мошенник. Он заявил, что из-за кода произошла «утечка персональных данных», и для безопасности нужно перевести все деньги на «защищенный счет».Несмотря на попытки сотрудников банка отговорить ее, женщина настояла на снятии со вклада более 6,1 миллиона рублей. Выйдя из отделения, она сразу же перевела эти средства злоумышленникам через банкомат.В тот же день 56-летняя жительница областного центра по аналогичной схеме потеряла свыше 7 миллионов рублей. Еще одна ее ровесница рассталась с 1,1 миллионом рублей, пытаясь «защитить» свои накопления.Эти случаи — лишь часть общей тревожной картины. На прошлой неделе мошенники обобрали и других жителей региона. 32-летний житель Владимира лишился 650 тысяч рублей, поверив в мифический «безопасный счет». 23-летняя жительница Мурома отдала аферистам 1,3 миллиона рублей. 58-летняя женщина из Селивановского района, мечтая подзаработать на бирже, перевела «специалисту по инвестициям» 3 миллиона рублей, после чего тот исчез.62-летняя ковровчанка в надежде на дополнительный доход отдала незнакомцам 1,7 миллиона рублей и не получила ничего. 24-летний мужчина из Александрова, познакомившись в интернете с девушкой Анастасией, перешел по присланной ссылке, чтобы «забронировать комнату» для встречи, и потерял все деньги со своего счета.По всем этим фактам правоохранительные органы уже возбудили уголовные дела. Прокуратура напоминает: никогда не перезванивайте по номерам, которые вам диктуют незнакомцы, не сообщайте коды из SMS и не переводите деньги на «безопасные счета». Пресекайте любые разговоры с теми, кто пугает вас утечкой данных, проблемами у родственников или сулит небывалые заработки.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .