За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 40 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать более 31 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном МВД. Так, 7 миллионов рублей личных накоплений перевела шестью операциями на счета аферистов 56-летняя жительница областного центра. Мошенник, представившись сотрудником Центробанка, убедил жительницу областного центра «обезопасить» свои накопления от злоумышленников.